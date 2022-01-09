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COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 142 новых случая. 2 человека умерли

COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 142 новых случая. 2 человека умерли

По состоянию на 11:00 часов  9 января всего в Армении подтверждено 345 855 случаев заболевания коронавирусом: 332 886 человек вылечились, 8 001 умер.

По состоянию на то  же время, фактически лечение от коронавируса проходят 3456 пациентов. 

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За сутки проведено 4875 тестов, подтверждено 142 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 133 гражданина, зарегистрировано 2 летальных исхода. 

Общее количество тестов составляет 2 млн 604 тыс. 716.


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