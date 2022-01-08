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Азербайджанские подразделения вели беспорядочный огонь на границе, армянская сторона не ответила

Азербайджанские подразделения вели беспорядочный огонь на границе, армянская сторона не ответила

Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские боевые позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности. 

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило Министерство обороны Республики Армения.

Согласно сообщению, азербайджанские подразделения произвели на данном участке границы несколько беспорядочных выстрелов, на которые армянская сторона не ответила.

 На данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА.

 


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