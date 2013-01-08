Анонс мероприятий на 10 января
17:36, Январь 08, 2022
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 08.01-17:36 Анонс мероприятий на 10 января
- 08.01-17:33 Анонс мероприятий на 9 января
- 08.01-17:30 Азербайджан нарушает условия перемирия 2020 года. Кэролайн Кокс выступила в Палате лордов
- 08.01-17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-01-22
- 08.01-17:27 Азиатские индексы - 08-01-22
- 08.01-16:50 Токаев уволил заместителя секретаря Совета безопасности
- 08.01-16:45 В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается
- 08.01-16:25 Во Франции ушел из жизни художник Мгер Мансурян
- 08.01-16:22 Занятия в 3-12 классах школ Армении возобновятся 10 января
- 08.01-15:53 Токаев сообщил, что очаги террористических атак в Казахстане сохраняются
- 08.01-15:26 ВКС России завершили переброску в Казахстан армянских военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ
- 08.01-15:22 На улицах Алматы установлены блокпосты
- 08.01-15:13 Армения организует заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Пашинян говорил с Путиным
- 08.01-15:05 Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в посольствах Армении и Беларуси в Москве
- 08.01-14:37 Интернет в Казахстане вновь недоступен
- 08.01-14:37 Армянский собор— среди самых популярных среди туристов религиозных сооружений Львова
- 08.01-14:29 Лукашенко и Путин обсудили формат дискуссий лидеров ОДКБ
- 08.01-14:18 Известно, когда граждан России вывезут из Казахстана
- 08.01-14:16 В столкновениях в Алматы погиб 11-летний ребенок
- 08.01-14:09 Турецкие истребители нарушили воздушное пространство Греции
- 08.01-13:49 Правительство Эфиопии выразило готовность начать диалог с оппозицией
- 08.01-13:48 Токаев предложил провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении
- 08.01-13:27 Задержан автор ложной информации о наличии бомбы в ДК Паракара
- 08.01-13:22 COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса, 1 человек скончался
- 08.01-13:15 В Алматы возобновлено вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24»
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12:50, 02.01.2022
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21:30, 05.01.2022
Просмотрели 859 раз На всей территории Казахстана ввели режим ЧП
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