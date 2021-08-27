Анонс мероприятий на 9 января
17:33, Январь 08, 2022
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 17:33 Анонс мероприятий на 9 января
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-01-22
- 17:27 Азиатские индексы - 08-01-22
- 16:50 Токаев уволил заместителя секретаря Совета безопасности
- 16:45 В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается
- 16:25 Во Франции ушел из жизни художник Мгер Мансурян
- 16:22 Занятия в 3-12 классах школ Армении возобновятся 10 января
- 15:53 Токаев сообщил, что очаги террористических атак в Казахстане сохраняются
- 15:26 ВКС России завершили переброску в Казахстан армянских военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ
- 15:22 На улицах Алматы установлены блокпосты
- 15:13 Армения организует заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Пашинян говорил с Путиным
- 15:05 Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в посольствах Армении и Беларуси в Москве
- 14:37 Интернет в Казахстане вновь недоступен
- 14:37 Армянский собор— среди самых популярных среди туристов религиозных сооружений Львова
- 14:29 Лукашенко и Путин обсудили формат дискуссий лидеров ОДКБ
- 14:18 Известно, когда граждан России вывезут из Казахстана
- 14:16 В столкновениях в Алматы погиб 11-летний ребенок
- 14:09 Турецкие истребители нарушили воздушное пространство Греции
- 13:49 Правительство Эфиопии выразило готовность начать диалог с оппозицией
- 13:48 Токаев предложил провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении
- 13:27 Задержан автор ложной информации о наличии бомбы в ДК Паракара
- 13:22 COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса, 1 человек скончался
- 13:15 В Алматы возобновлено вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24»
- 13:12 В Алматы продолжаются выстрелы
- 13:01 В Армении есть закрытые итруднопроходимые дороги
15:47, 01.01.2022
Просмотрели 1439 раз Скончался экс-глава СГО СНБ Республики Армения Григорий Айрапетов
00:03, 01.01.2022
Просмотрели 1402 раз Поздравительное послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Нового года и Рождества
17:23, 01.01.2022
Просмотрели 1127 раз На территории Армении есть закрытые автодороги
15:15, 01.01.2022
Просмотрели 1070 раз Под председательством Католикоса Гарегина II в ц. Святой Гаяне будет отслужена Св. Бессмертная Литургия
00:25, 02.01.2022
Просмотрели 1066 раз Азербайджанские спецслужбы пытаются создать атмосферу страха фейковыми новостями․ СНБ Арцаха