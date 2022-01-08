Азербайджан нарушает условия перемирия 2020 года. Кэролайн Кокс выступила в Палате лордов

Во время слушаний под названием «Беженцы. Массовое перемещение» в Палате лордов Британского парламента баронесса Кэролайн Кокс обралась к нагорно-карабахскому конфликту.

Как передает Арменпресс, в своем выступлении Кэролайн Кокс подчеркнула, что вкратце коснется Нагорного Карабаха, где 80% исторически армянского анклава сейчас оккупированы Азербайджаном.

«В 2020 году из Нагорного Карабаха в Армению бежали более 91 тысячи человек, 88% из которых - женщины и дети. Более 40 000 человек лишились крова на таких территориях, как районы Шуши и Гадрута, которые до сих пор оккупированы азербайджанскими вооруженными силами.

У меня был болезненный опыт посещения региона более 85 раз - в 1990-х годах и в 2020г․, во время войны. В сентябре прошлого года я а Сюникскую область Армении, где стала свидетелем страданий, вызванных вторжением азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении, которое привело к депортации местных жителей в пределах границ Армении.

Бесчисленные беженцы описывают боль потери родственников, а Азербайджан продолжает нарушать условия перемирия 2020 года – это и арест армянских военнопленных, и зверства против мирного населения, даже иногда они отбирают телефон пленного для записи ужасных действий, а затем отправляют фотографий их семьям. Беженцы рассказывают также о потере средств к существованию, сельскохозяйственных земель, водных ресурсов и другой жизненно важной инфраструктуры.

Однако армяне Нагорного Карабаха почти не получали никакой поддержки со стороны британского правительства. В мае прошлого года официальный представитель генсека ООН недвусмысленно заявил, что Азербайджан, несмотря на призывы международного сообщества, в частности ООН, препятствовал доступу гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, и эта ситуация остается прежней", - сказала баронесса Кэролайн Кокс.

Завершая свое выступление, Кэролайн Кокс задала вопрос: может ли правительство заверить, что Соединенное Королевство не проигнорирует этот крик о помощи, окажет срочную гуманитарную помощь тысячам армян, перемещенных в результате войны? Она призвала уделять больше внимания указанным ей проблемам, а также многим другим проблемам, возникающим в подобных ситуациях.