Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил заместителя секретаря Совета безопасности Азамата Абдимомунова.

Как сообщает Арменпресс, об этом пишет РИА Новости.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих..