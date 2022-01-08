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Токаев уволил заместителя секретаря Совета безопасности

Токаев уволил заместителя секретаря Совета безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил заместителя секретаря Совета безопасности Азамата Абдимомунова. 

Как сообщает Арменпресс, об этом пишет РИА Новости.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих..


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