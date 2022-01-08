Токаев уволил заместителя секретаря Совета безопасности
16:50, 8 Январь, 2022
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил заместителя секретаря Совета безопасности Азамата Абдимомунова.
Как сообщает Арменпресс, об этом пишет РИА Новости.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих..
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