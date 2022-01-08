Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

Днем 8января, 9января, 10 и11 января в Армении ожидается погода без осадков. 10 января днем, 13 января в большинстве районов ожидаются осадки, вечером 12 января в отдельных районах ожидаются небольшие осадки, в горных районах в виде снега.

Ветер юго-западный, 2-5 м/с. с

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью МЧС РА, в ночь на 11 января температура воздуха повысится на 3-5 градусов. 

В Ереване днем 8января, 9, 10, 11-12 января осадков не ожидается. Осадки ожидаются днем 10 января, 13января.


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