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Занятия в 3-12 классах школ Армении возобновятся 10 января

Занятия в 3-12 классах школ Армении возобновятся 10 января

Занятия в армянских школах возобновятся в понедельник, 10 января, для учащихся 3-12 классов по текущему курсуформату. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян. 

«У 1-2-классников будут еще две недели зимних каникул», - сказал Андреасян.

Заместитель министра хотела бы услышать мнение учителей и родителей о предоставлении 1 месяца каникул 1-2-классникам зимой.


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