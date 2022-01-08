Занятия в 3-12 классах школ Армении возобновятся 10 января

Занятия в армянских школах возобновятся в понедельник, 10 января, для учащихся 3-12 классов по текущему курсуформату.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

«У 1-2-классников будут еще две недели зимних каникул», - сказал Андреасян.

Заместитель министра хотела бы услышать мнение учителей и родителей о предоставлении 1 месяца каникул 1-2-классникам зимой.