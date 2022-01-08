Занятия в 3-12 классах школ Армении возобновятся 10 января
16:22, 8 Январь, 2022
Занятия в армянских школах возобновятся в понедельник, 10 января, для учащихся 3-12 классов по текущему курсуформату.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.
«У 1-2-классников будут еще две недели зимних каникул», - сказал Андреасян.
Заместитель министра хотела бы услышать мнение учителей и родителей о предоставлении 1 месяца каникул 1-2-классникам зимой.
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