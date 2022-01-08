Токаев сообщил, что очаги террористических атак в Казахстане сохраняются

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что очаги террористических атак на территории республики сохраняются и с ними продолжится решительная борьба, говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Токаев сказал об этом в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется.

"Вместе с тем, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью", — говорится в сообщении по итогам разговора.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и нападения на госорганы. В ходе беспорядков пострадали тысячи человек, есть жертвы. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих..