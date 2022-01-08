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На улицах Алматы установлены блокпосты

На улицах Алматы установлены блокпосты

На улицах Алматы установлены блокпосты, есть военная техника. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Sputnik Казахстан.

«На улицах Алматы установлены блокпосты, есть военная техника.Площадь Республики, где произошли беспорядки, закрыта», — говорится в сообщении.


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