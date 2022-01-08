Армения организует заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Пашинян говорил с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого было обсуждено предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении, в частности, говорится: «В ходе телефонных разговоров Владимира Путина с Президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации.

Выражена поддержка высказанного Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия».