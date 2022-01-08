Интернет в Казахстане вновь недоступен

В условиях непрекращающихся беспорядков в некоторых районах Казахстана доступ в Интернет в стране снова заблокирован.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Globalcheck.

"Интернет снова отключен. Проработал чуть более семи часов», — сообщил телеграм-канал.

Исполняющий обязанности министра цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что власти ограничивают доступ в Интернет для проведения контртеррористических операций. Он отметил, что террористические группы координируют и планируют свою будущую деятельность именно через Интернет.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и нападения на госорганы. В ходе беспорядков пострадали тысячи человек, есть жертвы. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих.