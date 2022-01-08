Известно, когда граждан России вывезут из Казахстана

Российские граждане, оставшиеся в Казахстане, будут вывезены военно-транспортной авиацией Минобороны РФ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило посольство России в Казахстане.

Российские авиакомпании отменяют рейсы в Казахстан из-за беспорядков в Казахстане

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и нападения на госорганы. В ходе беспорядков пострадали тысячи человек, есть жертвы. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих.