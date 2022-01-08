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В столкновениях в Алматы погиб 11-летний ребенок

В столкновениях в Алматы погиб 11-летний ребенок

5 января в столкновениях в Алматы выстрелом убит 11-летний ребенок.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

А 7 января, по словам детского омбудсмена, с тяжелыми огнестрельными ранениями был госпитализирован 15-летний подросток. Он ехал в машине своего отца, когда их машину обстреляли боевики.


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