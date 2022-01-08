Задержан автор ложной информации о наличии бомбы в ДК Паракара

7-го января в 09.38 часовв Вагаршапатское управление службы 911 Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что возле ДК «Паракар»а заложена бомба, необходима помощь спасателей.

Об этом Арменпресс сообщили в Полиции РА.

На место происшествия выехали полицейские оперативно-спасательные отряды МЧС. При осмотре соседнего дома и в Доме культуры общины Паракар взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было.

Благодаря принятым мерам была установлена личность человека, вызвавшего спасательную службу.

В 12:45 часов 41-летнюю женщину обнаружили на улице Григора Лусаворича в городе Эчмиадзин и доставили в Вагаршапатское отделение полиции.

Она далапризнательные показания. Обстоятельства выясняются.

Ведется расследование

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.