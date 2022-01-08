COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса, 1 человек скончался

7 января в Арцахе было проведено 45 тестов, в результате которых выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В настоящее время в Арцахе на стационарном лечении от коронавируса проходят 54 инфицированных. Врачи оценивают состояние 15 пациентов как крайне тяжелое, а 31пациента, в том числе молодых людей — как тяжелое. Пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.Зарегистрирован 1 случай летального исхода.

В 2021 году на лабораторное выявление коронавируса обследовано 32 789 граждан, из них у 4 844 получен положительный результат теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – Ваше и Ваших близких.

Прививки от коронавирусной болезни проводятся в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в Аскеранском, Мартунинском и Мартакертском районных медицинских объединениях.

С 3 по 8 января с 10:00 до 14:00 в вышеуказанных медицинских учреждениях будут открыты кабинеты вакцинации от коронавируса (COVID-19).