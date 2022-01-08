В Алматы возобновлено вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24»

Вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24» в Алматы полностью восстановлено.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал "Мир 24".

«Мир 24» сообщил 7 января, что в крупнейшем городе Казахстана Алматы возобновлено вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24».

Ранее телеканал сообщил о пожаре в здании «Мир» в Алматы. Корреспондент телеканала сообщил, что грабители вынесли аппаратуру из телеконторы, часть здания была залита водой, в здании находились посторонние лица.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и нападения на госорганы. В ходе беспорядков пострадали тысячи человек, есть жертвы. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих.