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В Алматы продолжаются выстрелы

В Алматы продолжаются выстрелы

В Алматы продолжаются выстрелы.

 Об этом, как сообщает Арменпресс, заявил корреспондент Sputnik Казахстан.

В соцсетях также распространилось очередное видео, в котором слышны автоматные очереди из открытых окон. 

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и нападения на госорганы. В ходе беспорядков пострадали тысячи человек, есть жертвы. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих.


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