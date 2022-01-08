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В Армении есть закрытые итруднопроходимые дороги

В Армении есть закрытые итруднопроходимые дороги

МЧС сообщает, что в Армении есть закрытыеитруднопроходимые дороги.

В Арагацотнской области закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич. 

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом. 

На автодороге Вардахбюр-Бавра в Ширакской области местами гололед.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовых автомобилей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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