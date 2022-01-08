В Армении есть закрытые итруднопроходимые дороги

МЧС сообщает, что в Армении есть закрытыеитруднопроходимые дороги.

В Арагацотнской области закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом.

На автодороге Вардахбюр-Бавра в Ширакской области местами гололед.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовых автомобилей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.