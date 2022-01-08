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Пропавший житель села Астгашен Арцаха найден мертвым

Пропавший житель села Астгашен Арцаха найден мертвым

6 января от жителя села Астгашен Аскеранского района врайотдел полиции поступило сообщение о том, что 91-летний житель того же села Э.А.вышел из дома 5 января и не вернулся. 

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает полиция МВД Республики Арцах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно Департаментом уголовного розыска полиции Республики Арцах, Степанакертским городским управлением, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах и сотрудниками национальной безопасностиАскерана, вчера, 7 января, около 13:20 вечера обнаружено тело Э.А. 

Осмотр тела следов насилияне показал.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Проверку проводит Аскеранский райотдел полиции.


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