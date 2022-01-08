Аэропорт Нур-Султана возобновил работу: состоятся шесть международных рейсов

Аэропорт столицы Казахстана - Нур-Султана, возобновивший работу 7 января, планирует 8 января выполнить шесть международных рейсов.

Как передаетАрменпресс, об этом заявили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктуры Казахстана.

В частности, состоятся рейсы в Дубай, Минск и Калининград. В аэропорту Нур-Султана отменены четыре международных рейса.

По данным ведомства, из аэропортов Алма-Аты, Актау, Туркестана, Шымкента и Костаная в субботу отменено выполнение 21 международного рейса.