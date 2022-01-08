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В США число госпитализаций из-за штамма omikron достигает рекордного уровня

В США число госпитализаций из-за штамма omikron достигает рекордного уровня

Число госпитализаций людей, зараженных коронавирусом, скоро станет самым высоким в США, превысив рекордный показатель, зафиксированный в январе прошлого года - из-за распространения штамма omikron. 

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает Reuters.

Число госпитализаций увеличилось с конца декабря, поскольку omikron быстро обогнал delta- доминирующий штамм коронавируса в Соединенных Штатах. Хотя эксперты говорят, что omikron, вероятно, будет менее смертоносным, чем предыдущие штаммы.

Однако представители здравоохранения США предупредили, что больницы переполнены пациентами, инфицированными omikron. 

Соединенные Штаты сообщили о 662 000 новых случаев коронавируса 6 января, что является четвертым по величине ежедневным показателем в Соединенных Штатах.


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