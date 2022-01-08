Бизнес Казахстана в результате беспорядков потерял более $200 млн

Бизнес Казахстана потерял более 88,1 млрд тенге (более $200,4 млн).

Как передаетАрменпресс, об этом заявила Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен».

«По предварительной оценке, общий ущерб предприятиям составил более 88,1 млрд тенге. По Алматы эта сумма составила 86,8 млрд тенге (около 197,4 млн долларов США)», — сказали в палате.

920 предприятий в 10 областях Казахстана пострадали от беспорядков, из них 856 только в Алматы