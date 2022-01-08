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Казахстан мог бы урегулировать беспорядки и без участия ОДКБ. Блинкен

Казахстан мог бы урегулировать беспорядки и без участия ОДКБ. Блинкен

В США считают, что казахстанские власти в силах урегулировать беспорядки самостоятельно - без привлечения ОДКБ. 

Как передаетАрменпресс, об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

 «Что касается ОДКБ, то здесь у нас есть вопросы, связанные с обращением  [Казахстана] - почему такой запрос был сделан.Мы пытаемся получить больше информации по этому вопросу. Я думаю, что у казахстанских властей и правительства, без сомнения, есть потенциал, чтобы справиться с ситуацией, защитить права протестующих и в то же время поддерживать порядок. Поэтому непонятно, зачем им нужна была внешняя поддержка», — сказал Блинкен.

Госсекретарь США призвалмиротворцев ОДКБ и казахстанских силовиков уважать права протестующих. Он также сказал, что за нынешними беспорядками в Казахстане стоят политические и экономические причины.


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