Назарбаев призвал всех объединиться вокруг президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан объединиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева— с целью преодолеть кризис и обеспечить целостность страны.

Как передаетАрменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявилпресс-секретарь экс-главы государства.

По словам пресс-секретаря, Назарбаев сейчас находится в Нур-Султане. Ранее были предположения, что Назарбаев уехал в Китай. Он призвал не распространять заведомо ложную информацию, Назарбаев проводит ряд консультативных встреч, находится в прямом контакте с Токаевым.

Также упоминается, что Назарбаевпровел несколько телефонных разговоров с с "главами дружественных государств".