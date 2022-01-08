Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана задержан по обвинению в государственной измене

Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана

Как передает Арменпресс, об этом заявили в пресс-службе КНБ Казахстана.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и нападения на госорганы. В беспорядках пострадали тысячи человек, есть жертвы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу президента 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ в составе которого также 100 армянских военнослужащих.