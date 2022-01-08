В Нур-Султане восстановлен проводной доступ в интернет
В столице Казахстана – Нур-Султане, восстановлен доступ к проводному интернету, которого не было с 7 января.
Как передаетАрменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Мобильный интернет пока недоступен.
В Нур-Султане действуеткомендантский час —с 23:00 до 07:00 часов.
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