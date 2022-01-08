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В Нур-Султане восстановлен проводной доступ в интернет

В Нур-Султане восстановлен проводной доступ в интернет

В столице Казахстана – Нур-Султане, восстановлен доступ к проводному интернету, которого не было с 7 января. 

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мобильный интернет пока недоступен. 

В Нур-Султане действуеткомендантский час —с 23:00 до 07:00 часов.


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