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Covid-19: за сутки в Армении подтверждено 195 случаев. 2 человека умерли

Covid-19: за сутки в Армении подтверждено 195 случаев. 2 человека умерли

По состоянию на 11:00 часов 8 января всего в Армении подтверждено 345 713 случаев заболевания коронавирусом, из них 332 753 случая выздоровления и 7 999 случаев смерти.

В настоящее время фактическое лечение от коронавируса получают 3.449 пациентов. 

Как передаетАрменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения. 

За сутки проведено 4985 тестов, по результатам которых подтверждено 195 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 165 граждан, зарегистрировано 2 летальных исхода. 

Общее количество проведенных в стране тестов— 2 млн 599 тыс. 841.


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