Германия призывает все стороны в Казахстане отказаться от насилия

Правительство Германии призывает все стороны в Казахстане отказаться от насилия. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"У нас ясная позиция, мы стремимся везде защищать принципы правовой государственности", - сказал глава правительства ФРГ. "Мы призываем отказаться от насилия. Само собой разумеется, насилие нельзя применять в отношении граждан", - отметил Шольц. Он призвал добиться "мирного развития ситуации в стране".