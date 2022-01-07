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В Алма-Ате полиция задержала семь человек с оружием

В Алма-Ате полиция задержала семь человек с оружием

В Алма-Ате казахстанские полицейские во время рейда задержали семь человек с оружием. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил местный портал Tengrinews.kz.

"Полицейские блокировали BMW, на которой передвигались вооруженные люди. В ее салоне находились двое мужчин <...>. При их досмотре обнаружены пистолет и нож" — сказано в сообщении.

Другую группу задержали в Медеуском районе города.

"Установлена квартира, где прятались вооруженные люди. В результате спецоперации задержаны пятеро мужчин", — пишет Tengrinews.kz.

У них изъяли охотничий карабин "Сайга" с патронами, резиновую и металлическую дубинки, две пятилитровые тары с бензином, золотые изделия.


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