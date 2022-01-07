В Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 200 миллионов долларов

К вечеру пятницы сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла порядка 200 миллионов долларов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны "Атамекен".

"На 21:00 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алматы — 789 субъектов и 950 объектов", — говорится в сообщении.

По данным "Атамекен", приблизительная сумма ущерба — около 87,2 миллиарда тенге (около 200 миллионов долларов), из них по Алматы —85,8 миллиарда.