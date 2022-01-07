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В Алма-Ате в одном из дворов раздались взрывы

В Алма-Ате в одном из дворов раздались взрывы

Взрывы раздались в одном из дворов Турксибского района Алма-Аты - крупнейшего города и старой столицы Казахстана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на своего корреспондента.

"Самих взрывов я не видела, только слышала. Во дворе начали бегать люди. Я закрыла жалюзи, отошла от окна и выключила свет", - сказала журналист Sputnik Казахстан.

По информации Sputnik Казахстан, было около трех взрывов, после этого в воздухе появился резкий химический запах.


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