Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Собеседники обменялись поздравлениями по случаю Рождества Христова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили выразили удовлетворение текущим взаимодействием между правительствами двух стран по развитию армяно-грузинских отношений и обсудили ряд вопросов повестки дня, касающихся двустороннего сотрудничества.

Состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес другим темам.