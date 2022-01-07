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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Собеседники обменялись поздравлениями по случаю Рождества Христова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили выразили удовлетворение текущим взаимодействием между правительствами двух стран по развитию армяно-грузинских отношений и обсудили ряд вопросов повестки дня, касающихся двустороннего сотрудничества.

Состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес другим темам.


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