Азиатские индексы снизились - 07-01-22
ТОКИО, 7 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.88% и составил 28487.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.07% и составил 1997.01 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.25% и составил 3586.08 пункта, а HANG SENG вырос на 0.72% и составил 23072.86 пункта.
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