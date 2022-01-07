Армянские миротворцы отбыли в Республику Казахстан
16:34, 7 Январь, 2022
ЕРЕВАН, 7 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Военнослужащие ВС Армении, входящие в миротворческий контингент ОДКБ, доставляются в Казахстан на российских самолетах Ил-76. Три самолета уже вылетели из аэропорта "Звартноц". Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 перевозят военнослужащих ВС Армении в Республику Казахстан. Из аэропорта Звартноц в Республику Казахстан вылетели три самолета Ил-76 », - говорится в сообщении.
На основании решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении миротворцев ОДКБ на ограниченный срок, в соответствии со статьей 4 ОДКБ, Вооруженные Силы РА направили миротворцев в Республику Казахстан. подразделение (численность 100 военнослужащих.
Во время миссии миротворческое подразделение ВС РА будет выполнять функции по охране исключительно стратегических зданий и инфраструктур.
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