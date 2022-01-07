С 1 февраля планируется осуществить постепенный переход на новую модель рынка электроэнергии

ЕРЕВАН, 7 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На заседании Комиссии по регулированию общественных услуг РА 5 января 2022 года были обсуждены и приняты решения комиссии от 25 декабря 2019 года. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в сетевые правила оптово-розничного рынка РА, утвержденные решениями №516Н-№523Н, а также изменения в типовые формы договоров рынка электроэнергии.



Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг РА, отмечая, что согласно положениям, закрепленным в проектах, с 1 февраля 2022 года планируется осуществить постепенный переход на новую модель рынка электроэнергии.



Целью упомянутых постановлений является создание необходимых правовых и экономических предпосылок для либерализации рынка электроэнергии РА и введения конкурентоспособных компонентов, в соответствии с которыми, в частности, предусматривается:



- Установить правила торговли в условиях либерального рынка, в том числе порядок смены поставщика (гарантированного поставщика) потребителями, требования к участникам рынка;



- Переписать типовые формы договоров, заключаемых с потребителями, с указанием, что до 25 января 2022 года ЗАО «Электрические сети Армении» в установленном порядке и периодичностью должно обеспечивать информирование потребителей о регулировании, закрепленном решением комиссии, об изменении образцовой формы установленного договора и соответствующих ему договоров;



В то же время, было предусмотрено регулирование того, что если потребитель до 1 февраля 2022 года письменно не обращается к ЗАО «Электрические сети Армении» для расторжения заключенного с ним договора о поставках электрической энергии и с той же даты продолжает фактическое потребление электрической энергии, этот договор считается измененным в соответствии с образцовой формой предоставления услуги по распределению электрической энергии и публичного договора;

- Закрепить принципы торговли на оптовом рынке электроэнергии, правила производственной деятельности новых участников рынка, в том числе услуги балансирования, деятельности, не подлежащей тарифному регулированию;



- Более эффективно обеспечивать работу рынка электроэнергии, повышать прозрачность операций и конкурентные условия, уточнять правила, касающиеся планирования развития сети, оперативного управления, а также подключения систем потребления потребителей или новых мощностей к распределительной сети;



- Разработать переходные меры для плавного перехода к новой модели рынка электроэнергии.



Эти проекты были разработаны Комиссией при поддержке Программы USAID по либерализации рынка электроэнергии и межгосударственной торговле.