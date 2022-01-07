Станислав Зась проинформировал Никола Пашиняна о деталях миротворческой миссии ОДКБ
15:26, 7 Январь, 2022
ЕРЕВАН, 7 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. 7 января генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонный разговор с председателем Совета коллективной безопасности, премьер-министром РА Николом Пашиняном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба ОДКБ.
Генеральный секретарь проинформировал его о деталях резолюции Совета коллективной безопасности от 6 января 2022 года, направленной на урегулирование ситуации в Республике Казахстан.
Станислав Зась также рассказал о процессе решения организационных вопросов.
В настоящее время продолжается транспортировка миротворческих войск самолетами Воздушно-космических войск России. Основными задачами Объединенных миротворческих сил ОДКБ являются охрана важных государственных и военных объектов, содействие правоохранительным силам Республики Казахстан в стабилизации обстановки.
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