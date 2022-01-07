СМИ: в Казахстане задержали 3 тыс. 706 человек

Правоохранительные органы в Казахстане задержали 3 тыс. 706 человек в связи с беспорядками в стране. Как передает Арменпресс , об этом сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24" со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Наиболее сложной ситуация остается в Алма-Ате.