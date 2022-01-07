Президент Казахстана выразил благодарность Николу Пашиняну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании выразил благодарность председателю ОДКБ премьер-министру Армении Николу Пашиняну, также и президентам России, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана за решение направить в Казахстан объединенные миротворческие силы ОДКБ.

«Как известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к руководству стран-участниц с просьбой направить объединенные миротворческие силы для содействия установлению конституционного порядка. Этот контингент в короткие сроки прибыл в нашу страну для выполнения функций обороны и безопасности.

Хочу искренне поблагодарить премьер-министра Армении, председательствующего в ОДКБ, а также президентов Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Особую благодарность хочу выразить президенту России Владимиру Путину. Он был очень оперативным, а это самое главное, на мое заявление он ответил дружелюбно и тепло», - как передает « Арменпресс », заявил Касым-Жомарт Токаев.