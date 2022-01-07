Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в Казахстане

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра. Собеседники обменялись поздравлениями с Рождеством.

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в Республике Казахстан, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ.