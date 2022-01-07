В составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан отправлено 100 армянских военнослужащих

В составе миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан направлено миротворческое подразделение Вооруженных сил РА. Как передает «Арменпресс», об этом стало известно из сообщения Минобороны РА.

«На основании решения об отправке Коллективных миротворческих сил ОДКБ на ограниченный срок в Республику Казахстан в соответствии со статьей 4 Совета коллективной безопасности ОДКБ, в соответствии с положениями Организации Договора о коллективной безопасности, Вооруженные Силы РА направили в Республику Казахстан миротворческое подразделение в составе 100 военнослужащих.

В ходе миссии миротворческое подразделение ВС РА будет выполнять исключительно функцию охраны зданий и инфраструктур, имеющих стратегическое значение», - говорится в сообщении МО РА.