Упрощен процесс предоставления таможенных оформлений и разрешительных документов

7 января Министерство экономики РА было подключено к электронной системе «Одно окно». Завершилось подключение уже введенной в эксплуатацию системы Министерства территориального управления и инфраструктуры.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Комитета государственных доходов, отметив, что электронная система «Одно окно» была запущена с 1 октября 2021 года. Процесс осуществляется поэтапно. К системе постепенно присоединяются 17 государственных структур и организаций, участвующих в процессе выдачи разрешений. Первой к системе присоединилась Комиссия по регулированию ядерной безопасности РА, затем Комиссия по регулированию общественных услуг РА.

В результате внедрения системы «Одно окно» упростится процесс таможенного оформления, выдачи разрешительных документов, будут сведены к минимуму контакты с государственными органами, будут сэкономлено время и ресурсы.

Процесс внедрения системы продолжается.