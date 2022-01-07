Президент Казахстана приказал без предупреждения стрелять по террористам

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил, что он издал приказ об открытии огня по террористам без предупреждения.

По словам главы государства, банды продолжают наносить государству ущерб и применять оружие против граждан.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Вначале, чтобы поднять свой голос в знак протеста против роста цены на газ, на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау. После протесты распространились и по стране. Власти заявили, что пересмотрят цену на газ, но ситуация в стране не стабилизировалась. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отныне он будет возглавлять Совет безопасности Казахстана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на основании заявления президента Республики Казахстан Касима-Жомарта Токаева и в связи с опасностями, грозящими национальной безопасности и суверенитету Казахстана, возникшими, в том числе, и вследствие внешнего вмешательства, Совет коллективной безопасности ОДКБ, согласно 4-й статье Договора о коллективной безопасности, принял решение с целью стабилизации и урегулирования ситуации, на ограниченное время, направить в Республику Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ.