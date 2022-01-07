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В центре Алма-Аты продолжается стрельба

В центре Алма-Аты продолжается стрельба

Стрельба не стихает в районе площади Республики в Алма-Ате. Как передает Арменпресс со ссылкой  ТАСС, есть погибшие.

Они лежат прямо на дороге. Видно несколько расстрелянных машин, как минимум в двух из них тела людей.

Центр событий в утренние часы - площадь Республики. В других местах города относительно спокойно: выстрелы раздаются изредка.

Корреспондент ТАСС подтвердил, что многие зачинщики беспорядков передвигаются по Алма-Ате на автомобилях без номеров. Ранее об этом сообщили в комендатуре мегаполиса. Там указали на то, что горожане обязаны иметь при себе документы. К автовладельцам и автотранспорту без госномеров применят самые жесткие санкции режима ЧП.

 

 


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