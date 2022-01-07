В Арцахе подтверждено 3 новых случая заражения COVID-19

6 января в Арцахе проведено 43 теста, подтверждено 3 новых случая заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Минздрав Арцаха сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 48 пациентов. Врачи состояние 15 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 29 - тяжелое, среди них и молодые люди. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе обследовано 32 744 граждан, из которых у 4 838 оказался положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.