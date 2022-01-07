В Казахстане заявили, что миротворцы стран-членов ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях

Миротворческий контингент Организации Договора о Коллективной Безопасности не участвует в боевых действиях. Миротворцы ОДКБ несут ответственность за охрану государственных объектов. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

«Привлечен миротворческий контингент стран-участниц ОДКБ. Миссия миротворческая. Войска ОДКБ не участвуют в боевых действиях, они не занимаются уничтожением боевиков», - сказал Абаев, добавив, что миротворцы ОДКБ будут охранять государственные объекты.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на основании заявления президента Республики Казахстан Касима-Жомарта Токаева и в связи с опасностями, грозящими национальной безопасности и суверенитету Казахстана, возникшими, в том числе, и вследствие внешнего вмешательства, Совет коллективной безопасности ОДКБ, согласно 4-й статье Договора о коллективной безопасности, принял решение с целью стабилизации и урегулирования ситуации, на ограниченное время, направить в Республику Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ.