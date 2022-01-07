Критический уровень террористической опасности ввели во всем Казахстане

Власти Казахстана ввели критический - красный - уровень террористической опасности на всей территории республики. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Ермеком Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба (РОШ) по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с президентом на всей территории Республики Казахстан введен критический красный уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", - цитирует ведомство агентство Казинформ.

В этой связи первые руководители государственных органов приняли меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране и устранение террористической угрозы личности и государству.