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На территории Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов

На территории Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов

Правоохранительные органы Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов на территории республики в связи с происходящими беспорядками. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"По республике реализуются мероприятия в рамках введенного чрезвычайного положения. Все акиматы (администрации регионов) освобождены и взяты под усиленную охрану. На территории страны выставлены 70 круглосуточных блокпостов", - говорится в сообщении.


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