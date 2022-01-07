Европейские индексы снизились - 06-01-22
МОСКВА, 7 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.35% и составил 16052.03 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.72% и составил 7249.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.88% и составил 7450.37 пункта, а российский RTSI снизился на 2.58% и составил 1545.24 пункта.
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