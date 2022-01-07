Цены на цветные металлы - 06-01-22

ЛОНДОН, 7 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.33% и составила 2923.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.04% и составила 9560.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.21% и составила 2281.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.83% и составила 20360.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.19% и составила 39250.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.39% и составила 3554.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.